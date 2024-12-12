O centro de integração da estação Villa Nova está tomando forma

A instalação do pavimento ao redor da estação Villa Nova em Villeneuve-Saint-Georges revela os contornos do grande pátio que precederá a entrada da estação. As ripas cinzas de calcário remetem à gama cromática das fachadas da sala técnica. A ciclovia de mão única agora é visível. Os suportes sobre os quais a cobertura da estação será colocada estão no lugar. As plataformas dos pontos de ônibus, os pontos de desembarque, assim como os dedicados à equipe operadora, também estão demarcados.

Os contornos da sua estação entre a cidade e o campo, assim como os desenvolvimentos urbanos que a acompanham, são revelados: pátio para pedestres, rota ciclável, pontos de deslocação, pontos de ônibus, armazenamento de bagagens e portabicicletas, iluminação, mobiliário urbano, etc.

A instalação do toldo na entrada da estação será realizada na próxima primavera.

©Île-de-France Mobilités