Pirotecnia não é apenas sinônimo de fogos de artifício!

Devido às inúmeras batalhas de artilharia que ocorreram na Île-de-France durante a guerra de 1870, por um lado, e aos bombardeios realizados durante a Segunda Guerra Mundial, por outro, é imprescindível verificar os pisos antes de qualquer construção.

De fato, eles podem conter explosivos chamados REG (Remanescentes Explosivos de Guerra) que devem ser neutralizados. Esse diagnóstico é muito frequentemente realizado na região da Île-de-France, para a maioria das construções que requerem intervenções profundas.

Para o seu teleférico, um estudo histórico e diagnósticos de solo e segurança do solo foram realizados por uma empresa especializada, utilizando diferentes métodos de perfuração e exploração.

A profundidade dos furos é estabelecida de acordo com os estudos históricos realizados anteriormente. Essas sondagens pirotécnicas foram realizadas em certas estações e em vários pilares.

Garantir a segurança da linha do seu teleférico é uma preocupação constante e nada é deixado ao acaso!