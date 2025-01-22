Do metrô 8 Pointe du Lac até o Cabo C1: falta apenas um degrau!

A estação terminal do metrô 8, a estação Cable C1 e o shopping François Mitterrand agora estão conectados!

A abertura da fachada de vidro da estação de metrô, que já foi concluída, permitirá o acesso direto à passarela de 80 metros de extensão atualmente em construção. Já existe uma cobertura para proteger os passageiros do clima. O tabuleiro da passarela é reforçado e concreto. O trabalho continuará até o verão de 2025; Eles consistirão principalmente em reforçar os suportes e realizar impermeabilização, bem como eletrificação.

Esse novo link facilitará o transporte para todos os usuários, especialmente para os habitantes de Cristolliens que desejam ingressar no metrô.

Entre o metrô 8, as muitas linhas de ônibus, o armário para bicicletas e a chegada iminente da C1, o polo multimodal de Pointe du Lac será ainda mais fortalecido!

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier