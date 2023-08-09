La Végétal e o C1 Cable, projetos intimamente ligados

Data de publicação: 27 de janeiro de 2023

O cabo C1 percorre a La Végétale entre as estações Temps Durables e Émile Combes em Limeil-Brévannes por 1,3 km. Também será acessível pela estação Emile Zola em Valenton.

A partir do projeto da linha de bondes C1, as características dessa via verde foram levadas em conta.

Os caminhos que levam aos resorts e o ambiente paisagístico foram projetados para criar continuidade entre os dois e serão 100% acessíveis a todos.

Até a comissão do C1 Cable, alguns trabalhos serão concomitantes com o de La Végétale.

Para mais informações sobre o projeto: https://lavegetale.fr