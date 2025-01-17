2024: Um olhar para trás sobre a construção do seu teleférico em imagens

O ano de 2024 foi marcado por um progresso muito notável que permitirá que a construção do Cabo C1 continue e seja concluída em 2025.

Merece uma pequena retrospectiva!

Selecionamos para você uma antologia das principais etapas de 2024:

- Elevadores de pilares

- Desenrolar o cabo em dois terços do trajeto

- A fabricação das cabanas

- Uma visita ao canteiro de obras da estação Limeil-Brévannes

- O surgimento de cada uma das suas 5 estações

- O grande afresco nas paliçadas feito pelas crianças da escola do território

©Île-de-France Mobilités / Doppel France / Christophe Surowiec