2024: Um olhar para trás sobre a construção do seu teleférico em imagens
Publicado em
O ano de 2024 foi marcado por um progresso muito notável que permitirá que a construção do Cabo C1 continue e seja concluída em 2025.
Merece uma pequena retrospectiva!
Selecionamos para você uma antologia das principais etapas de 2024:
- Elevadores de pilares
- Desenrolar o cabo em dois terços do trajeto
- A fabricação das cabanas
- Uma visita ao canteiro de obras da estação Limeil-Brévannes
- O surgimento de cada uma das suas 5 estações
- O grande afresco nas paliçadas feito pelas crianças da escola do território
©Île-de-France Mobilités / Doppel France / Christophe Surowiec