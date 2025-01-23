O último pilar foi erguido!

O ano de 2025 está apenas começando e aqui já está uma grande conquista para o C1: os dois últimos dos 30 pilares da linha foram removidos, menos de 15 meses após a erguida do primeiro pilone. Meus parabéns às equipes de design e montagem que demonstraram engenhosidade e rapidez para realizar essa façanha técnica.

Localizados o mais próximo possível da estação Valentinon, esses últimos pilares têm a particularidade de serem os menores da linha, com design em forma de V. Ao longo do ano, eles serão ornamentados com elementos finais de design acima das balanças e na base para otimizar sua integração.

©Île-de-France Mobilités