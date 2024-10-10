Em Limeil-Brévannes, a plataforma da sua estação está tomando forma!

Em 1º de outubro, as equipes do local da estação Limeil-Brévannes instalaram os narizes das plataformas usando cofragem impressa em 3D.

Os pontos de cais são os meio-fios que permitem acesso seguro às cabines.

O uso de formas impressas em 3D para projetar essas bordas traz várias vantagens. Ele permite obter a forma certa e precisa e também enfrenta desafios ambientais e sociais:

- Redução dos volumes de material utilizado

- Pesquisa e desenvolvimento de materiais adequados de baixo carbono

- desempenho e melhoria das condições de trabalho, pois esse tipo de fabricação facilita a execução em canteiros de obras e reduz o trabalho árduo para os jornaleiros.

Dia após dia, a C1 Cable está se preparando para recebê-lo!

©Île-de-France Mobilités