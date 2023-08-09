Cabo

Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

O C1 Cable: uma solução inovadora de mobilidade adaptada aos desafios da região

Publicado em

  -  

Atualizado em

Data de publicação: 25 de outubro de 2022

O C1 Cable tem como objetivo abrir as cidades que atravessa oferecendo aos seus habitantes acesso mais fácil a outros meios de transporte, especialmente ao metrô. Ela atende às necessidades dos territórios pelos quais atravessa:

  • fornecer soluções de mobilidade aos usuários sem sobrecarregar a já movimentada rede viária e ao se libertar dos muitos cortes urbanos no território (redes ferroviárias, estradas, etc.);
  • criando uma ligação direta, por transporte público, entre as cidades e distritos atravessados e até Créteil, um destino importante no departamento de Val-de-Marne.