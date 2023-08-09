O Cabo C1 e o meio ambiente
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 1º de fevereiro de 2023
O projeto foi projetado de acordo com os 4 pilares do desenvolvimento sustentável.
Seu projeto foi certificado como Alta Qualidade Ambiental (HQE) – Infraestrutura Sustentável em © maio de 2022.
Todas as ações serão monitoradas e controladas durante toda a duração do trabalho e até a entrada em funcionamento do Cabo C1.
O C1 Cable é:
- entradas de estações, projetadas como lugares para viver, caminhar e se encontrar, que expandem a cidade,
- paisagismo qualitativo, na continuidade do Végétale,
- estações de pequena escala na cidade,
- materiais de alta qualidade,
- Arquitetura simples, durável e atemporal.