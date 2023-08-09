Cabo

Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

O Cabo C1 e o meio ambiente

Publicado em

  -  

Atualizado em

Data de publicação: 1º de fevereiro de 2023

O projeto foi projetado de acordo com os 4 pilares do desenvolvimento sustentável.

Seu projeto foi certificado como Alta Qualidade Ambiental (HQE) – Infraestrutura Sustentável em © maio de 2022.

Todas as ações serão monitoradas e controladas durante toda a duração do trabalho e até a entrada em funcionamento do Cabo C1.

O C1 Cable é:

  • entradas de estações, projetadas como lugares para viver, caminhar e se encontrar, que expandem a cidade,
  • paisagismo qualitativo, na continuidade do Végétale,
  • estações de pequena escala na cidade,
  • materiais de alta qualidade,
  • Arquitetura simples, durável e atemporal.

Baixe o folheto ambiental

Folheto ambiental

PDF

 -  1.5 MB