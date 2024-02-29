O C1 Cable já faz parte da paisagem em Valenton

Em dezembro de 2022, o artista Vince criou um grande afresco no frontão de um edifício localizado na rue du Colonel Fabien.

A razão para esse projeto, liderado pelo serviço municipal de juventude de Valenton, foi escolhida em consulta com os habitantes.

O mural simboliza a transição de uma cidade que está mudando. Em primeiro plano, a doena de Valenton acompanhada por um jovem de Valenton que usa o C1 Cable em seu moletom.

Esse equipamento do futuro contrasta com as vitrines das antigas lojas.

Parabéns ao artista e a todos que apoiaram este projeto.