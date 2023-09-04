O City-Stade de Limeil-Brévannes está se movendo!

Para desenvolver a estação Emile Combes* em Limeil-Brévannes, o City-Stadium localizado na floresta na esquina da Rue Georges Clémenceau com a Avenue Descartes foi fechado e será reconstruído, ao sul da estação Temps Durables*, até a entrada em funcionamento do Cabo C1.

Esta nova instalação esportiva receberá, com acesso gratuito, todos os entusiastas do esporte e será semelhante ao estádio da cidade Val Pompadour, localizado na cidade de Valenton!

Até lá, você pode continuar aproveitando os estádios da cidade de La Hêtraie e Saint-Martin.

*Os nomes das estações são provisórios