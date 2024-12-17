O cabo está posicionado no segundo setor!

O desenrolamento do cabo entre as estações Villa Nova e La Végétale está agora concluído.

Após a conexão do primeiro setor em julho, essa segunda operação é outro sucesso!

Uma vez que o perímetro foi assegurado no final de novembro, as equipes desenrolaram sucessivamente vários laços de cabo, desde o primeiro cabo feito de tecido muito leve chamado "driz" até o cabo final, que pesa 90 toneladas.

A driza é instalada manualmente no topo dos pilares pelos companheiros, depois conectada e gradualmente substituída por cabos metálicos cada vez mais grossos, até atingir um diâmetro de 5 cm.

Ao todo, 2,7 quilômetros de cabo foram desenrolados e alguns flocos de neve foram recompensados!

A última etapa desta operação, a "emenda", está em andamento esta semana: consiste em conectar as duas extremidades do cabo desenrolado para formar um laço contínuo.

Quanto ao desenrolamento do cabo no último trecho da rota, está programado para o início de 2025.

© Île-de-France Mobilités