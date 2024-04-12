Seu resort em Limeil-Brévannes está tomando forma

A montagem das fachadas de vidro e do sistema de transporte da sua estação já está concluída!

Localizado a poucos passos do corredor verde La Végétale, no coração do distrito "Temps Durables", o resort Limeil-Brévannes contribuirá para a atratividade e dinamismo da região.

A longo prazo, as áreas plantadas constituirão superfícies de infiltração para a água da chuva. Dentro do centro de intercâmbio, várias árvores endêmicas da região serão plantadas e cobrirão os aterros, evitando a erosão do solo a longo prazo. O solo do trabalho na estação e na esplanada será reutilizado no local para formar aterros e otimizar a integração do teleférico à paisagem.

Esses desenvolvimentos, e muitos outros, reforçarão as qualidades de Alta Qualidade Ambiental do projeto.

Continue acompanhando as notícias do Câble C1 para descobrir as qualidades ecológicas do primeiro teleférico urbano da Île-de-France.

© Île-de-France Mobilités