O pilão de pórtico em Pointe du Lac

Para manter as faixas de tráfego, o primeiro pilar da linha foi projetado para atravessar a RD1.

Cada par de poços, portanto, repousa em dois blocos localizados em cada lado da estrada departamental (em uma direção de tráfego).

Os eixos posicionados obliquamente serão então montados por uma viga transversal, garantindo assim a estabilidade perfeita das estruturas.

Essa arquitetura de pilar é excepcional e muito rara no mundo dos teleféricos urbanos.

Foi na noite de 30 de maio que os companheiros levantaram o primeiro par de barris, na parte oeste do RD1. O segundo par de barris foi retirado no final da semana passada. A última operação de montagem das vigas de suporte foi concluída ontem.

Dia após dia, sua futura linha de teleférico está tomando forma!