O reaproveitamento da camada superficial do solo do resort Villa Nova

A estação Villa Nova em Villeneuve-Saint-Georges está localizada entre a cidade e os campos, pois foi parcialmente construída sobre o terreno agrícola que a acompanha.

Os 700 m³ de terra superficial extraídos para realizar o trabalho foram preservados e armazenados no próprio direito de passagem da usina.

A camada superficial do solo é a camada superior do solo. Com espessura de 15-40 cm e geralmente marrom, possui propriedades importantes de qualidade para biodiversidade e cultivo: é biologicamente ativo, rico em minerais e matéria orgânica.

Esse solo, que é adequado para plantio, será reutilizado durante a paisagística planejada ao redor do resort. Essa organização está totalmente alinhada com a abordagem virtuosa do projeto: reutilização de materiais no local e limitação das emissões de CO e CO2 relacionadas ao transporte.

O que caracteriza o projeto C1 Cable é precisamente o desejo de não deixar nada ao acaso e de incluir em seu projeto todas as disposições necessárias para atender aos critérios de Alta Qualidade Ambiental para os quais foi certificado.