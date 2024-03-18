O sistema high-step: um dispositivo inovador e seguro

Para elevar os pilares e garantir sua manutenção, é essencial que os técnicos consigam escalá-los.

No C1 Cable, um sistema inovador, o HighStep, foi escolhido porque oferece muitas vantagens.

Um trilho é fixado ao eixo de cada pilone: os profissionais fixam uma pedalboard a cada intervião.

Equipados com sapatos específicos, eles podem então operar os pedais para subir até o topo do pilone. Esse dispositivo reduz o esforço físico deles, garantindo absoluta segurança.

Mais discreto e esteticamente agradável do que as escadas tradicionais, o HighStep é feito de alumínio reciclado com 100% de energia renovável, tornando-se um dispositivo sustentável.

Com esse equipamento, o primeiro teleférico da Île-de-France confirma mais uma vez seu caráter inovador