Testes para a introdução das cabines: fase 2!

Testes de entrada na cabine: fase 2

Após o início dos testes de tráfego de cabines entre as estações Pointe-du-Lac e Limeil-Brévannes no início de maio, as cabines estão agora em circulação no trecho Limeil-Brévannes > Villa Nova!

Esses testes iniciais de tráfego consistem em ajustar e verificar todos os mecanismos à medida que as cabines passam sobre o cabo, em cada pilone e na estação.

Seu teleférico está ficando cada vez mais concreto a cada dia, não só no céu, mas também no chão.

As equipes responsáveis pelo acabamento trabalham para garantir que suas estações estejam perfeitamente funcionais.

Um pouco mais de paciência... Enquanto aguardamos a comissionamento prevista para o final do ano, deixamos para você imaginar quais serão suas futuras viagens entre a cidade de Créteil e a cidade de Villeneuve-Saint-Georges, passando pela cidade de Limeil-Brévannes e pela cidade de Valenton.