Vagas na C1 Cable

A construção do Cabo C1 envolve muitos ofícios especializados. Entre elas, as de sucata e de encorpos na indústria da construção.

O sucateiro de construção, embora faça várias coisas ao mesmo tempo, é acima de tudo um pedreiro. Mais especificamente, ele é um trabalhador qualificado. A estabilidade até mesmo dos maiores edifícios depende de seu trabalho.

Cabe a ele colocar e fixar as barras e malhas de aço para garantir a construção das estruturas de concreto armado. Ele recebe o reforço solicitado pela gestão do projeto no local e verifica a conformidade e completude de cada entrega.

Baseia-se nos desenhos de execução para selecionar os membros e as redes. O comerciante de sucata é um grande ator em um canteiro de obras e, portanto, deve ser versátil. Ele pode ter que trabalhar longe de casa e instalar reforços em altura ou no subsolo.

O encofrado-marceneiro instala a forma (estrutura temporária) que recebe o concreto. Ele verifica as dimensões da estrutura a ser realizada, a estabilidade e a estanqueidade da forma de formagem instalada. Em seguida, ele passa ao concreto usando um balde de concreto ou uma bomba de concreto. Depois que o concreto seca, ele remove a forma formada de sua estrutura.