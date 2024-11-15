Obras em Créteil

A construção da futura estação Pointe du Lac e da passarela que liga a estação de metrô 8 ao shopping François Mitterrand continua. O trabalho será transferido para uma parte da RD 1 localizada no lado leste, a fim de construir uma nova parte da passarela.

O que isso muda?

Mudança do tráfego rodoviário na parte sudoeste da RD 1 a partir de 20 de novembro de 2024, com manutenção das duas direções de tráfego e limite de velocidade de 30 km/h.

Fechamento parcial da RD 1 em ambas as direções por 2 noites (21h às 6h) de 18 a 20 de novembro, para adaptar as marcações à troca RD 1. A poluição sonora é esperada como parte dessa operação.

Reabertura total do Chemin des Bassins (route de la Saussaie du Ban) a partir de 20 de novembro de 2024.

Saïd, agente local da Cable C1, fará rondas regulares pelo site e estará à sua disposição para responder suas perguntas ou fornecer informações. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.