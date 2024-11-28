Instalação do primeiro telhado verde em Limeil-Brévannes

Os telhados das 5 estações do Cabo C1, ou seja, cerca de 2.000m², assim como o telhado de uma das garagens da linha, serão vegetados.

Essa escolha foi feita na fase de projeto com o objetivo de promover a integração dos edifícios à paisagem e fazer parte da abordagem de Alta Qualidade Ambiental (HQE) que orienta a construção do teleférico.

Tornar os telhados verdes tem muitas vantagens.

Em termos ecológicos:

- contribuir para a redução de superfícies urbanas impermeáveis e ilhas de calor;

- desenvolver áreas de biodiversidade;

- reter água da chuva.

Em termos econômicos:

- reforço do isolamento acústico e térmico dos edifícios;

- proteção da impermeabilização do telhado;

- Manutenção limitada das superfícies.

Após a instalação de um sistema de drenagem coberto com solo adequado (substrato) nos telhados, rolos vegetais prontos para crescimento são instalados nas superfícies. São compostas por várias plantas resistentes e resistentes: 13 variedades de sedum, gerânios sanguíneos, acinos salgados e manjerona selvagem.

Os rolos são regados regularmente nas primeiras semanas para promover a recuperação, depois é necessário apenas manutenção anual. Essas plantas têm a vantagem de se contentarem com água da chuva.

Em resumo, os telhados verdes das suas estações contribuem para a qualidade visual e ambiental do primeiro teleférico urbano da Île-de-France.

© Île-de-France Mobilités