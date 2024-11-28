Instalação do primeiro telhado verde em Limeil-Brévannes
Os telhados das 5 estações do Cabo C1, ou seja, cerca de 2.000m², assim como o telhado de uma das garagens da linha, serão vegetados.
Essa escolha foi feita na fase de projeto com o objetivo de promover a integração dos edifícios à paisagem e fazer parte da abordagem de Alta Qualidade Ambiental (HQE) que orienta a construção do teleférico.
Tornar os telhados verdes tem muitas vantagens.
Em termos ecológicos:
- contribuir para a redução de superfícies urbanas impermeáveis e ilhas de calor;
- desenvolver áreas de biodiversidade;
- reter água da chuva.
Em termos econômicos:
- reforço do isolamento acústico e térmico dos edifícios;
- proteção da impermeabilização do telhado;
- Manutenção limitada das superfícies.
Após a instalação de um sistema de drenagem coberto com solo adequado (substrato) nos telhados, rolos vegetais prontos para crescimento são instalados nas superfícies. São compostas por várias plantas resistentes e resistentes: 13 variedades de sedum, gerânios sanguíneos, acinos salgados e manjerona selvagem.
Os rolos são regados regularmente nas primeiras semanas para promover a recuperação, depois é necessário apenas manutenção anual. Essas plantas têm a vantagem de se contentarem com água da chuva.
Em resumo, os telhados verdes das suas estações contribuem para a qualidade visual e ambiental do primeiro teleférico urbano da Île-de-France.
