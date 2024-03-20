Telhados verdes: revestimentos ecológicos e estéticos
Publicado em
Os telhados das 5 estações do C1 Cable, ou seja, aproximadamente 2.000m2, assim como o telhado de uma das garagens da linha, serão cobertos de vegetação.
Essa escolha foi feita na fase de projeto para promover a integração dos edifícios à paisagem, por um lado, e para fazer parte da abordagem de Alta Qualidade Ambiental (HQE) que orienta a construção do teleférico, por outro lado.
Tornar os telhados verdes tem muitas vantagens.
Em termos ecológicos:
- Contribuir para a redução de superfícies urbanas impermeáveis;
- Melhorar a qualidade do ar combatendo a poluição urbana ao reduzir a taxa de CO2 e CO emitidos;
- Desenvolver áreas de biodiversidade;
- Reter água da chuva.
Em termos econômicos:
- Reforço do isolamento acústico e térmico dos edifícios;
- Proteção da impermeabilização do telhado;
- Manutenção limitada na superfície.
Após a instalação de um sistema de drenagem coberto com solo adequado (substrato) nos telhados, rolos vegetais prontos para crescimento são instalados nas superfícies. São compostas por várias plantas resistentes e resistentes: 13 variedades de sedum, gerânios sanguíneos, acinos salgados e manjerona selvagem.
Os rolos são regados regularmente nas primeiras semanas para promover a recuperação, depois é necessário apenas manutenção anual. Essas plantas têm a vantagem de se contentarem com água da chuva.
Em resumo, os telhados verdes das suas estações contribuem para a qualidade visual e ambiental do primeiro teleférico urbano da Île-de-France.
© Île-de-France Mobilités