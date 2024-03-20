Telhados verdes: revestimentos ecológicos e estéticos

Os telhados das 5 estações do C1 Cable, ou seja, aproximadamente 2.000m2, assim como o telhado de uma das garagens da linha, serão cobertos de vegetação.

Essa escolha foi feita na fase de projeto para promover a integração dos edifícios à paisagem, por um lado, e para fazer parte da abordagem de Alta Qualidade Ambiental (HQE) que orienta a construção do teleférico, por outro lado.

Tornar os telhados verdes tem muitas vantagens.

Em termos ecológicos:

- Contribuir para a redução de superfícies urbanas impermeáveis;

- Melhorar a qualidade do ar combatendo a poluição urbana ao reduzir a taxa de CO2 e CO emitidos;

- Desenvolver áreas de biodiversidade;

- Reter água da chuva.

Em termos econômicos:

- Reforço do isolamento acústico e térmico dos edifícios;

- Proteção da impermeabilização do telhado;

- Manutenção limitada na superfície.

Após a instalação de um sistema de drenagem coberto com solo adequado (substrato) nos telhados, rolos vegetais prontos para crescimento são instalados nas superfícies. São compostas por várias plantas resistentes e resistentes: 13 variedades de sedum, gerânios sanguíneos, acinos salgados e manjerona selvagem.

Os rolos são regados regularmente nas primeiras semanas para promover a recuperação, depois é necessário apenas manutenção anual. Essas plantas têm a vantagem de se contentarem com água da chuva.

Em resumo, os telhados verdes das suas estações contribuem para a qualidade visual e ambiental do primeiro teleférico urbano da Île-de-France.

© Île-de-France Mobilités