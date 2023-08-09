Trabalho em Créteil, de setembro de 2022 a junho de 2023

Data de publicação: 23 de setembro de 2022

Para construir a futura estação C1 Cable, começaram as primeiras obras realizadas pelos concessionários da rede subterrânea.

Que trabalho precisa ser feito?

Para liberar o espaço necessário para a construção do teleférico, a realocação das redes subterrâneas é essencial e requer intervenções sucessivas.

A Île-de-France Mobilités primeiro removerá o separador central da RD1, no nível da estação Créteil – Pointe du Lac, para que as várias redes se instalem. Por sua vez, cada concessionária irá mover sua própria rede:

o Conselho Departamental de Val-de-Marne / rede de esgoto;

redes de Suez / água;

Enedis / redes de transmissão de eletricidade.

Qual será a duração e o horário do trabalho?

O trabalho ocorrerá de 26 de setembro de 2022 até o verão de 2023.

O horário do local de trabalho será: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O que isso muda?

Dependendo das fases da obra, algumas faixas de tráfego serão neutralizadas (veja o mapa no verso). O trânsito não será interrompido, exceto na noite de 26 a 27 de setembro de 2022, durante a qual um desvio será montado em ambas as direções.

Para marcar a zona de trabalho, será necessário um fechamento parcial da RD1, durante a noite de segunda-feira, 26 a terça-feira, 27 de setembro de 2022, das 21h às 6h, em ambas as direções. Um desvio será montado e indicado por placas. Paradas de ônibus nas linhas 117, 181, 281, 308 e 12 também serão adiadas nesse horário.

Seja você um pedestre, ciclista ou motorista...

… Convidamos você a ser extremamente vigilante neste setor, onde o tráfego é limitado a 30 km/h durante toda a duração do trabalho.

O acesso para os serviços de emergência será mantido.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.