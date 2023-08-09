As obras em Limeil-Brévannes, do início de janeiro ao início de abril de 2023

Data de publicação: 17 de janeiro de 2023

Para construir o cabo C1, começarão as obras no direito de passagem da futura estação "Temps Durables*", na esquina da Avenue de la Ballastière com a Rue Paul Valéry.

Que trabalho precisa ser feito?

Entre quinta-feira, 5 e sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, será realizada a limpeza do terreno.

Eles estão sujeitos à autorização da prefeitura e serão limitados ao que for estritamente necessário. Esse é um passo preliminar essencial para o início das obras da sua futura planta.

As operações de desmatamento são realizadas no inverno, fora do período de reprodução de aves e morcegos.

Uma equipe de ecologistas realizou um inventário dos locais com questões ecológicas a montante do trabalho, garantindo que sejam conservados e preservados enquanto

durante todo o trabalho na estação.

Entre meados de janeiro e início de abril de 2023, realizaremos as operações necessárias para iniciar os trabalhos na estação.

Trata-se de preparar o terreno (terraplenagem fina, remoção de material escavado), delimitar o perímetro e instalar os equipamentos do local (equipamentos, local remoto, caminho).

O local será protegido por tesouros de placas. Árvores e móveis urbanos que margeiam o local serão protegidos.

O tráfego de caminhões será gerenciado pelos acompanhantes, que também garantirão a limpeza do local e de seus arredores.

Quais serão as horas de trabalho?

O horário do local de trabalho será: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.

* O nome da estação é provisório