O trabalho está avançando na Temps Durables*!
Publicado em
Após garantir o local e preparar o terreno, os companheiros construíram as fundações da estação e os pilares!
No local do futuro sistema teletransportado e dos pilares, o solo foi primeiro preparado para receber a máquina de perfuração (máquina usada para fazer as estacas de fundação).
As estacas de fundação são feitas usando a técnica do parafuso oco: as estacas são perfuradas e concretadas em uma única operação contínua, e a gaiola de armadura é então colocada no concreto novo.
Os companheiros então escavam a área para se preparar para o próximo passo: a construção das fundações.
Descubra estes passos em fotos!
*O nome da estação é provisório