Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

O trabalho está avançando na Temps Durables*!

© Île-de-France Mobilités / Doppel France

Após garantir o local e preparar o terreno, os companheiros construíram as fundações da estação e os pilares!

No local do futuro sistema teletransportado e dos pilares, o solo foi primeiro preparado para receber a máquina de perfuração (máquina usada para fazer as estacas de fundação).

As estacas de fundação são feitas usando a técnica do parafuso oco: as estacas são perfuradas e concretadas em uma única operação contínua, e a gaiola de armadura é então colocada no concreto novo.

Os companheiros então escavam a área para se preparar para o próximo passo: a construção das fundações.

Descubra estes passos em fotos!

*O nome da estação é provisório