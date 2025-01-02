Trabalhos de informação em Limeil-Brévannes - Fechamento do estacionamento na rua Georges Clemenceau

Trabalhos de desenvolvimento nos arredores da futura estação La Végétale estão em andamento.

A partir de 6 de janeiro de 2025, por um período de aproximadamente 3 meses, o estacionamento localizado na rue Georges Clemenceau, na esquina com a Avenue Descartes, estará fechado ao trânsito e estacionamento.

Um desvio para pedestres também será montado pela calçada em frente à obra.

Saïd, agente local do Cable C1, permanece disponível para informá-lo pelo telefone 06 32 87 00 52.

Obrigado pela sua compreensão.

Encontre todas as informações abaixo.