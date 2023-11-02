Villeneuve-Saint-Georges: o trabalho continua na John Fitzgerald Kennedy Avenue
O trabalho de realocação da rede continua em Villeneuve-Saint-Georges, Avenue John Fitzgerald Kennedy, com o objetivo de instalar um pilar.
Iniciadas em 30 de outubro, essas operações durarão cerca de dois meses e exigirão os seguintes ajustes:
- Um sistema alternado regulado por semáforos é montado, causando interrupção no tráfego em ambas as direções.
- Recomenda-se desvio de tráfego para veículos pesados e leves. Veja o mapa acima.
- O ponto de ônibus Rû de Gironde nas linhas E e J2 em direção a Boissy Saint-Léger foi removido.
- As vagas de estacionamento neste trecho são fechadas durante as obras.
Para mais informações, entre em contato com Saïd, seu agente local, pelo telefone 06 32 87 00 52.