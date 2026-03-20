O trabalho no RD1 continua até maio

O trabalho para finalizar o desenvolvimento do C1 no nível do RD1 em Créteil continuará até maio para refazer o percurso de superfície e garantir as melhores condições para a reabertura aos usuários.

As condições atuais de tráfego são mantidas até o final da obra:

O tráfego rodoviário na RD1 continua em ambas as direções na parte sudeste da estrada (faixa na direção Province/Paris) e o limite de velocidade permanece em 30 km/h até o fim das obras.

Uma desviação rodoviária pela rotatória "Europarc" permanece em funcionamento para ligar o Chemin des Bassins (route de la Saussaie du Ban) em ambas as direções até o fim da obra.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.