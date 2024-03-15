O trabalho continua em Créteil!

A construção da futura estação Pointe du Lac e da passarela que liga a estação 8 do metrô ao shopping François Mitterand continua! Em seguida, será escorado e terraplenagem para a instalação do pilão de pórtico, localizado na saída da estação. Paralelamente a essas intervenções, a construção do pilar duplo que levará ao fechamento da estrada Saussaie du Ban continuará até o verão.

O que isso muda?

- A construção da futura estação e da passarela exigirá a transferência do tráfego rodoviário para a parte nordeste da RD 1, de quarta-feira, 20 de março, até o outono de 2024. No entanto, permanecerá mantido em ambas as direções e limitado a 50 km/h.

- O gangorrão exigirá novas marcações que serão estabelecidas durante as noites de segunda-feira, 18 a sexta-feira, 22 de março

- A construção do pilar da pórtica exigirá trabalho noturno de sexta-feira, 29 de março, a quarta-feira, 3 de abril de 2024, entre 1h15 e 5h30, em horários onde o metrô 8 não opera.

Saïd, agente local da Cable C1, fará rondas regulares pelo site e estará à sua disposição para responder suas perguntas ou fornecer informações. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.