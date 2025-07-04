Em Limeil-Brévannes, o sol estará brilhando

O telhado de uma das duas oficinas-garagens da estação Limeil-Brévannes será coberto por uma instalação fotovoltaica, que reduzirá a pegada de carbono dessa estação. 500m² de painéis solares produzirão 103.600 kWh de eletricidade verde por ano. Essa fonte alimentará a iluminação, tomadas de energia, convetores, aquecedor de água e guindaste aérea da estação.

Essa provisão é um dos muitos compromissos assumidos em termos de desenvolvimento sustentável e contribui para a certificação de Alta Qualidade Ambiental (HQE) – Infraestrutura Sustentável ©.

©Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot