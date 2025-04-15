As cabines do C1 Cable estão chegando!

Entrega em andamento: 87 cabines do cabo C1.

Suspensos no cabo quando chegaram, foram diretamente devolvidos e trancados na garagem enquanto aguardavam os primeiros testes de trânsito e depois os primeiros passageiros. Já existem 18 cabines novas do seu teleférico!

Projetado para o seu conforto e o de milhares de viajantes:

Cabines confortáveis com 10 assentos

Um projeto sóbrio e elegante, votado pelos habitantes da região da Île-de-France

100% acessível para pessoas com mobilidade reduzida, bicicletas e carrinhos de bebê graças ao seu banco modular

Equipado com tela para passageiros, sistema de som, interfone e câmera de vigilância

