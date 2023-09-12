Participe da Échappée Végétale e encontre o C1 Cable no caminho!

Respire fundo de ar fresco participando da trilha itinerante "l'Échappée Végétal", que acontecerá em 30 de setembro.

Pontuada por atividades de todos os tipos, ela seguirá ao longo da La Végétale de Créteil até Mandres-les-Roses.

Saïd, seu agente local, estará esperando por você na La Végétale, em Limeil-Brévannes, em frente ao distrito Temps Durables e a poucos passos do seu futuro resort.

Entre informações e pequenas surpresas para todos, você não vai se decepcionar!