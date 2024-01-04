POINTE DU LAC: VELAS PARA APOIAR A PASSARELA

A construção da parte leste da passarela já está bastante avançada. Após as fundações e a instalação de pilares a uma profundidade de quase 10 metros, as paredes de concreto, chamadas de "velas", agora se elevam acima do RD1. Eles apoiarão a estrutura que permitirá que você acesse facilmente o C1 Cable e o Metrô 8, a partir do shopping François Mitterrand.

A parte oeste da passarela será construída pela RATP ("Union Footbridge") para permitir a travessia da linha do metrô e a modificação do atual prédio de passageiros (criação do novo acesso).