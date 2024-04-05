Pré-paredes e guindastes torre: um processo de engenharia completo

Para construir os edifícios de certas estações e garagens, utiliza-se uma tecnologia industrial relativamente recente: pré-paredes.

Os pré-muros são feitos sob medida e no momento certo, em Île-de-France e Maine-et-Loire. São compostas por duas paredes paralelas finas de concreto conectadas entre si por armadura metálica.

O interior das duas paredes é então preenchido com concreto moldado no local. A escolha da espessura da pré-parede e a posição relativa das paredes possibilita adaptação às necessidades de cada local.

Uma vez entregue no local, um guindaste torre ou um guindaste móvel, conforme o caso, possibilita lidar com essas enormes paredes que pesam várias toneladas cada.

Do projeto à instalação, uma equipe inteira de profissionais trabalha em conjunto: arquitetos, escritórios de design e/ou método, departamentos de QSE (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente), supervisores de obras, industriais, transportadores, operadores de guindastes e operadores.

Vamos saudar o profissionalismo e a coordenação de todos esses envolvidos!