Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Carrinhos de bebê são bem-vindos no teleférico Cable C1!

Usar transporte público com facilidade com um carrinho é, sem dúvida, o sonho dos pais, todos os dias!

As cabines do teleférico Cable C1 funcionam com uma frequência tão forte durante o horário de pico (- 30 segundos) que sempre haverá um lugar para seu carrinho.

  • Estações de fácil acesso a pé;
  • Encostas suaves por toda parte
  • e, portanto, 0 elevadores, 0 escadas rolantes, 0 escadas;
  • uma presença humana em cada estação;
  • não havia diferença de nível entre o cais e as cabines;
  • uma cabine a cada 30 segundos.

Brincadeira de criança!