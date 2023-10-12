Carrinhos de bebê são bem-vindos no teleférico Cable C1!
Usar transporte público com facilidade com um carrinho é, sem dúvida, o sonho dos pais, todos os dias!
As cabines do teleférico Cable C1 funcionam com uma frequência tão forte durante o horário de pico (- 30 segundos) que sempre haverá um lugar para seu carrinho.
- Estações de fácil acesso a pé;
- Encostas suaves por toda parte
- e, portanto, 0 elevadores, 0 escadas rolantes, 0 escadas;
- uma presença humana em cada estação;
- não havia diferença de nível entre o cais e as cabines;
- uma cabine a cada 30 segundos.
Brincadeira de criança!