Trabalho preparatório para a instalação do cabo

A instalação do primeiro cabo linear do trator-portador entre as estações Pointe du Lac e Limeil-Brévannes está no horizonte! Primeiramente, uma grande variedade de máquinas deve ser instalada para permitir operações futuras. Essa instalação está apenas começando. E o primeiro passo foi concluído com sucesso no último fim de semana de abril.

Missão: proteger os trilhos ferroviários da SNCF, com 120m de largura em Valenton, entre duas pontes, a da Linha de Alta Velocidade e a da RN 406.

1. Erguer 2 torres de guindaste em cada lado dos trilhos da SNCF.

2. Conectar seus dois braços do volante de inércia que servem como ilhós de cabo, acima dos trilhos ferroviários.

3. Estaiá-los em uma estrutura colocada entre os trilhos da SNCF.

Essa imponente maquinaria foi posicionada ao milímetro de forma a atender todas as condições de segurança e de tração de cabos bem-sucedida. A partir de agora, os trilhos do trem estão protegidos para puxar cabos no primeiro loop!

As equipes, estudos e trabalhos envolvidos nessa operação cumpriram sua missão com profissionalismo. Apesar das condições climáticas difíceis (vento e chuva) ao levantar os dois guindastes, as operações foram realizadas de forma segura, precisa e eficiente.

Parabéns às equipes!

Essas operações foram realizadas em colaboração com a SNCF e exigiram a interrupção do tráfego de trens de carga. Essa data já havia sido determinada há vários anos!

Outras proteções serão instaladas em breve, acima da estrada nacional, sem impacto no tráfego rodoviário.

© Île-de-France Mobilités / Doppel France