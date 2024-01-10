QUASE 1200 ALUNOS JÁ PARTICIPARAM DOS WORKSHOPS DA ESCOLA DE CABO C1

4 escolas em Créteil e Limeil-Brévannes se beneficiaram de oficinas educacionais, conduzidas por Saïd, agente local do Cable C1.

Durante essas reuniões, as crianças demonstravam grande curiosidade e faziam muitas perguntas. Todos estão ansiosos para embarcar no teleférico!

As oficinas são oferecidas a toda a administração dos estabelecimentos localizados próximos ao teleférico. Se quiser organizar um workshop, é muito simples: entre em contato com Saïd no 06 32 87 00 52.