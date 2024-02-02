Qual será a altura máxima de sobrepassagem do cabo C1?

A altura em sobrevoo do teleférico corresponde à distância entre a superfície do piso das cabines fechadas e a superfície do solo. A altura de sobrevoo do Cabo C1 variará entre 25 metros e 40 metros, dependendo dos locais transbordados.

Para maior conforto dos passageiros e preservar a privacidade dos moradores locais, a parte inferior envidraçada das cabines será opacada. O piso será revestido com PVC e não permitirá visibilidade para o chão. Ainda assim, os viajantes desfrutarão de uma vista panorâmica de seu território.