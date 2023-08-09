Estação Émile Zola: obras na Ruelle de Paris, de março a maio de 2023

Data de publicação: 9 de março de 2023

Para construir o Cabo C1, começarão as obras no direito de passagem da futura estação "Émile Zola*" e seus arredores, entre a Rue Émile Zola e a Ruelle de Paris.

Que trabalho precisa ser feito?

Para liberar o espaço necessário para a construção do teleférico, obras rodoviárias e realocação das redes subterrâneas são essenciais e exigem a intervenção sucessiva de concessionários.

Março – Abril de 2023

Rue Émile Zola – Implementação de uma alternância temporária de tráfego.

Rue Émile Zola e rue de Paris – O estacionamento será proibido para todos os veículos.

Abril – Maio de 2023

Ruelle de Paris – Fechamento ocasional ao trânsito (exceto para moradores locais).

Durante fechamentos ocasionais, um desvio temporário da estrada será instalado.

Durante esse período, outras obras de concessão podiam ter impactos (por exemplo, uma rotatória na entrada da Ruelle de Paris).

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.

* O nome da estação é provisório