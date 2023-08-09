Estação Émile Zola: fechamento pontual da Ruelle de Paris
Data de publicação: 3 de maio de 2023
Para construir o Cabo C1, os trabalhos de concessão continuaram nas proximidades da futura estação "Émile Zola*", na viela de Paris.
Que trabalho precisa ser feito?
Para liberar o espaço necessário para a construção do teleférico, a desviação das redes elétricas é essencial e requer a intervenção da Enedis.
De 2 a 5 de maio, a Ruelle de Paris será afetada por fechamentos de trânsito entre 9h30 e 16h30 (exceto para moradores locais). Uma alternância temporária de tráfego e uma desviação para pedestres foram implementadas.
Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.
* O nome da estação é provisório