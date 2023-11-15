Encontro no coração de La Végétale

Em 30 de setembro, os participantes da Échappée végétale, proposta pela SMER La Végétale, pelo Turismo e Lazer do Val-de-Marne e pelo Comitê Departamental de Caminhadas do Val-de-Marne, vieram descobrir o Cabo C1.

Mais de cem caminhantes já expressaram sua curiosidade sobre o teleférico para a equipe do projeto C1.

O C1 passará sobre o corredor verde por 1,3 km, em 3 estações: La Végétale, Valenton e Limeil-Brévannes. Os desenvolvimentos ao redor dessas estações foram projetados em colaboração com a SMER (Proprietária do Végétale) para otimizar a integração da paisagem, promover mobilidade suave e oferecer espaços acolhedores.

Um olhar para trás nessa agradável caminhada de parceria.