As caminhadas comentadas da C1 e da via verde La Végétale: um olhar para trás em fotos!

Muitos de vocês participaram das caminhadas guiadas oferecidas pela Île-de-France Mobilités e pela Île-de-France Nature no domingo, 15 de junho!

As visitas guiadas lideradas pelas equipes responsáveis pela C1 e pela via verde La Végétale foram um grande sucesso e agradecemos seu entusiasmo!

As trocas foram muito ricas entre as equipes do projeto e os participantes, tanto no primeiro teleférico da Île-de-France quanto na via verde.

Temos o prazer de compartilhar com você o trabalho de parceria que tornou possível a realização simultânea desses dois projetos essenciais na região.

Nos próximos meses, daremos passos decisivos adicionais no avanço do canteiro de obras da C1 e da greenway.