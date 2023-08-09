Estação Créteil – Pointe du Lac: obras na Route de la Saussaie du Ban (RD102), de abril a maio de 2023

Data de publicação: 11 de abril de 2023

Para liberar o espaço necessário para a construção do teleférico, obras rodoviárias e realocação de redes subterrâneas são essenciais. Aqui, o trabalho consiste em desviar dois canos de água potável para permitir a instalação de um pilar. A delimitação do local exige marcações que serão instaladas na noite anterior ao início das obras.

Quanto tempo esse trabalho vai durar?

O trabalho acontecerá a partir de 20 de abril de 2023 por cerca de 4 semanas.

O que isso muda?

• A Route de la Saussaie du Ban (RD 102) será fechada ao tráfego entre a Route de Pompadour (RD1) e o Chemin des Bassins.

• O estacionamento será proibido neste trecho da estrada durante toda a duração das obras.

• Um desvio será montado (veja o mapa no verso).

Saïd, agente local da Cable C1, fará rondas regulares pelo site e estará à sua disposição para responder suas perguntas ou fornecer informações. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.