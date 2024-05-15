Estação Limeil-Brévannes: as estruturas metálicas das garagens e da oficina de manutenção estão tomando forma!

O pilar localizado em frente à estação está atualmente instalado na estação Limeil-Brévannes. Dos dois lados da estação, os companheiros estão ocupados levantando as estruturas metálicas das garagens.

Essenciais para o bom funcionamento do seu teleférico, eles serão usados para o armazenamento e manutenção das cabines, bem como para sua manutenção preventiva e curativa. E não é só isso! É também a partir daqui que o teleférico será controlado.

Neste site, há muito progresso e voltaremos em breve para compartilhar os bastidores deste projeto.

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier