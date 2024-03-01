Estação Pointe du Lac: sua futura passarela está tomando forma
A futura passarela que conectará o shopping François Mitterrand às estações de teleférico e metrô está tomando forma no centro da RD1.
Atualmente, o trabalho está focado na construção do meio da passarela: "a pórtico central".
Eventualmente, a passarela terá 80 metros de comprimento e oferecerá um calçadão plantado acessível a todos.
Facilitar suas conexões e melhorar o espaço público: esse também é o objetivo do projeto C1 Cable!