Estação Pointe du Lac: sua futura passarela está tomando forma

A futura passarela que conectará o shopping François Mitterrand às estações de teleférico e metrô está tomando forma no centro da RD1.

Atualmente, o trabalho está focado na construção do meio da passarela: "a pórtico central".

Eventualmente, a passarela terá 80 metros de comprimento e oferecerá um calçadão plantado acessível a todos.

Facilitar suas conexões e melhorar o espaço público: esse também é o objetivo do projeto C1 Cable!