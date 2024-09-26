Informações de trabalho - Pointe du Lac - Saussaie du Ban / Chemin des Bassins

Após a elevação do pilar e os desenvolvimentos ao redor desse eixo, essa parte da estrada será gradualmente reaberta ao tráfego.

Quando?

A partir de 1º de outubro de 2024: retorno do estacionamento e reabertura parcial da rua.

A partir de novembro de 2024: reabertura total.

O que isso muda?

Reabertura parcial da estrada a partir de 30 de setembro de 2024:

> Mão única, na direção de Valenton > Paris, com obrigação de virar à direita na Route de Pompadour / RD 1.

O tráfego ainda está fechado na direção de Paris > Valenton nas mesmas condições que atualmente:

> desvio pela Route de Pompadour, rue Ferdinand Pouillon e rue Le Corbusier (direção Paris / Province).

O limite de velocidade permanece em 30 km/h.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.

Saïd, agente local do Cable C1, permanece disponível para informá-lo pelo telefone 06 32 87 00 52.