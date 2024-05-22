Transplante de árvores no corredor verde "La Végétale"

Para preparar a passagem do Cabo C1 sobre o corredor verde, preservando a biodiversidade, algumas das árvores do trajeto tiveram que ser movidas para diferentes áreas do corredor verde: uma medida essencial de segurança para evitar que as copas das árvores entrem em contato com as cabanas a longo prazo. O viveiro de Châtelain (Val d'Oise) foi responsável por preparar o transplante de cerca de 300 árvores e plantas jovens.

No total, de 15 a 20 espécies diferentes estavam envolvidas (cerejeiras, bordos, espinheiros, carvalhos, salgueiros, carvalhos, pereiras, bolas de neve, etc.). Essa operação foi realizada em várias etapas sob a supervisão da Île-de-France Mobilités, e em estreita colaboração com o SMER (Gerente de Projeto do corredor verde La Végétale) e os serviços técnicos do Departamento de Val-de-Marne.

Outono 2022:

- Identificação das árvores a serem transplantadas.



Primavera de 2023:

- Identificação de locais adequados para realocação, após estudos de solo, dentro de um perímetro de 500m.

- Preparação das plantas: corte das raízes ("semi-anel") para promover a produção de novas raízes ("raízes") e retomada do transplante.



Outono 2023:

O transplante de plantas foi realizado em 48 horas durante a semana de Santa Catarina, "onde toda a madeira cria raízes" (período de dormência).

Enriquecimento do solo antes do replantio, com composto e micorhização (associação simbiótica entre fungos e raízes de plantas).

Tudo foi feito para que a operação fosse um sucesso. As árvores estão começando a brotar... E agora, temos que deixar o tempo seguir seu curso, para que possam criar raízes novamente!

© Île-de-France Mobilités