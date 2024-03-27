Trabalho noturno em Pointe du Lac

Como parte das obras do teleférico atualmente em andamento, na estação Pointe du Lac, o trabalho será realizado durante as noites de quinta-feira, 28 de março, a sexta-feira, 5 de abril de 2024, entre 1h15 e 5h30, em horários onde o metrô 8 não opera.

Esse trabalho trata do escoramento e das terraplenagens do muro da passarela mais próximo dos trilhos do metrô, depois da construção das fundações do pilão de pórtico na saída da estação.

A poluição sonora será gerada durante essas intervenções.

Saïd, agente local da Cable C1, fará rondas regulares pelo site e estará à sua disposição para responder suas perguntas ou fornecer informações. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.

A equipe do projeto C1 Cable.