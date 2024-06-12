A noite da RATP trabalha em Pointe du Lac

Como parte das obras do teleférico, a construção do entroncamento entre o prédio de passageiros da estação de metrô M8 e a passarela C1 começará na terça-feira, 11 de junho. Eles ocorrerão sob a gestão do projeto da RATP, entre 21h30 e 5h30, para não impactar o serviço de passageiros. Esse trabalho continuará em fases sucessivas até 2025.

A primeira etapa deste trabalho consiste na "umedecimento estrutural" do edifício de passageiros. O objetivo é reforçar a viga de concreto armado que abriga a passarela. Durante essa etapa, que durará cerca de 1 mês, a plataforma do metrô M8 (plataforma 4) será levemente reduzida entre as 21h30 e o fim do serviço.

As equipes locais da RATP estão à sua disposição para responder suas perguntas ou fornecer informações.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.

A equipe do projeto C1 Cable