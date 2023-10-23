Villeneuve-Saint-Georges: Avenida John Fitzgerald Kennedy, realocações da rede de águas pluviais

Para liberar o espaço necessário para a instalação de um pilar de teleférico, são necessárias obras na estrada e a realocação das redes de água da chuva.

Assim, de 23 a 27 de outubro de 2023, um estreitamento da Avenida J.-F. Kennedy foi realizado e o tráfego de carros foi limitado a 30 km/h.

Mesmo assim, o trânsito e as vagas de estacionamento são mantidos em ambas as direções.

Esse trabalho inicial será seguido por outras intervenções entre agora e o final de outubro a dezembro de 2023.

Saïd, agente local da Cable C1, fará rondas regulares pelo site e estará à sua disposição para responder suas perguntas ou fornecer informações. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.