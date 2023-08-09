Vote no enfeite das suas futuras cabanas!
Data de publicação: 21 de março de 2022
Vote na Skin C1 Cable de 21 de março a 4 de abril de 2022
Até 2025, você poderá viajar de avião de Créteil para Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton, com o C1 Cable. A Île-de-France Mobilités agora oferece a você a oportunidade de escolher o revestimento externo deste teleférico, o primeiro da Île-de-France. Vote de 21 de março a 4 de abril!
VÍDEO C1 cabo: escolha o revestimento das futuras cabines!
Escolha o revestimento externo do C1 Cable
- Uma "praça itinerante" minimalista, com uma placa reconhecível por todos, do céu ou do chão?
- "Vírgula" em linha com os princípios gráficos usados em todo o material rodante da região da Île-de-France?
- Ou dinâmica de "Sorriso", positiva e curvilínea?
Então, qual design você escolheria para o cabo C1?