Vote no enfeite das suas futuras cabanas!

Data de publicação: 21 de março de 2022

Até 2025, você poderá viajar de avião de Créteil para Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton, com o C1 Cable. A Île-de-France Mobilités agora oferece a você a oportunidade de escolher o revestimento externo deste teleférico, o primeiro da Île-de-France. Vote de 21 de março a 4 de abril!

VÍDEO C1 cabo: escolha o revestimento das futuras cabines!

Escolha o revestimento externo do C1 Cable

Uma "praça itinerante" minimalista, com uma placa reconhecível por todos, do céu ou do chão?

"Vírgula" em linha com os princípios gráficos usados em todo o material rodante da região da Île-de-France?

Ou dinâmica de "Sorriso", positiva e curvilínea?

Então, qual design você escolheria para o cabo C1?